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25 Nisan 2018 11:11 | Son Güncelleme: 25 Nisan 2018 11:24

Trump ve Macron'un arasında sevgi seli!

Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un, Amerika ziyareti eğlenceli geçiyor.

Trump ve Macron'un arasında sevgi seli!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u ağırlıyor.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Beyaz Saray'da karşılama töreni düzenledi. Beş askeri şubenin neredeyse 500 üyesinin bulunduğu tören Beyaz Sarayın güney bahçesinde 21 pare top atışı ile başladı.

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Macron ve eşi Brigitte Macron'u, Başkan Trump’la birlikte, Başkan Yardımcısı Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly de dahil olmak üzere Trump yönetimi ve kabine üyeleri karşıladı.

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

GAYRİ RESMİ YAKINLAŞMA

Resmi karşılamanın ardından ziyaret resmiyetten uzaklaşarak oldukça samimi bir hal aldı. Fransa ve ABD basının yanında tüm dünya basının takip ettiği ziyaretten sık sık yeni bir kare ajanslara düşüyor. Macron ve Trump'ın objektiflere yansıyan görüntüleri güldürüyor. Trumplar, Macronların onuruna yemek de verdi, ağaç da dikti. İki ülke liderinin yakınlaşmasının siyasetteki izlerini de ilerleyen süreçte göreceğiz.

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşmaTrump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump ve Macron arasındaki yakınlaşma

Trump çifti arasında kriz! Melania'dan büyük tepkiDünya25 Nisan 2018 10:00Trump çifti arasında kriz! Melania'dan büyük tepkiABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: FransaAmerikaMacron


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