Trump ve Kim Kardashian buluştu sosyal medya yıkıldı!

Trump'la Kim Kardashian'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kardashian, ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır cezaevinde yatan büyükanne Alice Marie Johnson’ın affı için Trump'la görüştü. 1996'da uyuşturucudan ceza alan büyükanne Johnson’ın şartlı salıverilme şansı şu an için bulunmuyor. ABD lideri Trump, Twitter hesabından Kim Kardashian ile bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün Kim Kardashian'la harika bir buluşma gerçekleştirdik, hapishane ve ceza reformunu konuştuk" diye yazdı. Kardashian görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezası alan ilk kişi olan Alice Marie Johnson'a merhamet edeceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü televizyon yıldızı, söz konusu başkanlık affı için daha önce de Trump'ın damadı ve başdanışmanı olan Jared Kushner'le görüşmüştü. Trump-Kardashian buluşması sosyal medyada büyük tepki çekti. Binlerce benzer dava bulunduğunu belirten kullanıcılar, Kim Kardashian'ın isteğiyle bir af kararına karşı çıkıyor

Kaynak: ajanslar