Trump ve Kim Jong-un buluşması 12 Haziran'da

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini açıkladı.

Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağ kolu olarak bilinen General Kim Yong Chol’la Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından Kuzey Kore lideriyle yapacağı zirvenin, daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da Singapur’da olacağını belirtti.

Trump, Kuzey Korelilerin nükleer silahsızlanma istediğini de kaydetti.Trump bir soru üzerine insan hakları konusunun gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.Görüşme 90 dakika sürdü.

General Kim Yong Chol Amerika’ya yaklaşık 20 yıl sonra gelen en üst düzey yetkili. Yong Chol, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un mektubunu Trump’a elden iletti.

Kim Yong Chol, Beyaz Saray’a gelmeden önce Perşembe günü New York’ta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşmüştü.

Trump, daha önce 12 Haziran’daki görüşmeyi iptal etmiş, ancak iki taraf da görüşmeleri devam ettirme konusunda daha sonra anlaşmıştı.

Planlanan görüşme gerçekleşirse ilk kez bir ABD başkanıyla bir Kuzey Kore lideri bir araya gelmiş olacak.

Amerika ve Kuzey Kore, Kore Savaşı’nın 1953’te bitiminin ardından barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak hala savaş halinde iki ülke durumunda.

Kaynak: Ajanslar