Trump: "Tarih belli oldu"

Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim ile yapacakları tarihi zirvenin yeri ve zamanın belirlendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yapmayı planladıkları tarihi, ABD-Kuzey Kore zirvesinin yeri ve zamanı için taraflar arasında anlaşamaya varıldığını açıkladı.

"YAKIN ZAMANDA DUYURUYORUZ"

Teksas’a yapacağı gezi öncesi Beyaz Sarayda basının sorularını cevaplayan Trump, Kuzey Kore ile gerçekleştirecekleri tarihi zirve ile alakalı, "Şu an için tarih ve yer belli, yakın zamanda bunu duyuracağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, daha önce yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında gerçekleşmesi planlanan tarihi zirvenin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae- İn, bir araya geldiği silahsızlandırılmış bölgede yapılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Ajanslar