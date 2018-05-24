Trump sözünü mü tutuyor? Bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'ya fon ayırmayı keseceklerine dair söz veren ABD, Pentagon'un bütçe ayarlamasında Suriye'deki gruplara sağlanacak eğit-donat fonuna yönelik sınırlama getirildiğini duyurdu.

PKK'nın sahibi ABD, resmi kayıtlarda görünmesi için PKK'ya eğit - donat fonu vermeme kararı aldı. Suriye'de önce PKK'nın uzantısı YPG'yi ardından da SDG'yi kuran ABD, bir süre boyunca böyle bir kısıtlama uygulacağını belirtti.

EĞİT - DONAT İÇİN FON VERİLMEYECEK

Savunma bütçesi yasa tasarısında dikkat çeken bir diğer detay ise Suriye’deki gruplara sağlanacak olan eğit-donat fonuna yönelik sınırlama oldu.

Tasarıda, ABD yönetiminin Kongre'ye Suriye’deki faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir rapor sunana kadar Suriye’deki eğit-donat programı için ayrılan fonun verilmemesi şartı dikkat çekiyor.

SDG İÇİN RAPOR İSTEDİLER

Tasarı, söz konusu raporda “bu yardımı alan güçlerin, geçmişleri, bağlantıları ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliği yapma geçmişleri dahil durumunun değerlendirilmesini” öngörüyor.

İstenen raporda, Suriye’de eğit-donat programı fonundan faydalanacak grupların SDG adını kullanan YPG/PKK ile iş birliğinin değerlendirilmesinin talep edilmesi dikkat çekti

Kaynak: AA