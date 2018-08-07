Trump resti çekti: İran'la iş yapan ABD ile yapamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'la iş yapan ABD'yle birlikte çalışamaz" dedi.

ABD'nin İran' yönelik yaptırımların ilk aşaması dün yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter'dan bir açıklama yaparak tüm dünyaya meydan okudu.

''YAPTIRIMLAR BAŞKA BİR SEVİYEYE TAŞINACAK''

ABD Başkanı, "İran'la iş yapan kimse ABD'yle birlikte çalışamaz. Ben dünya barışı istiyorum başka bir şey değil" dedi. Donald Trump, "Kasım ayında yaptırımlar bir başka seviyeye taşınacak." ifadelerini kullandı.

AB'DEN İRAN AÇIKLAMASI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiğini söyledi. Mogherini, hem bölge hem dünya güvenliğinin çıkarına olduğuna inandıkları anlaşmanın, İran halkına kazandırdığı ekonomik faydaların sürmesi ve İran'ın anlaşmada kalması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: Ajanslar