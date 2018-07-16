Trump-Putin toplantısında olay çıktı

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ortak basın toplantısı öncesinde bir basın mensubunun pankart açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak basın toplantısı öncesinde bir basın mensubu “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazan bir pankart açınca konferans salonundan dışarı çıkarıldı.

PANKART KRİZİ YAŞANDI

Gazeteci Sam Hüseyni, Putin ve Trump’ın düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesi protesto yapınca salondan zorla çıkartıldı. Hüseyni’nin elindeki kağıtta “Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması” yazdığı gözendi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE 122 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Birleşmiş Milletlerde 122 oyla kabul edilmiş, nükleer silah sahibi ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in karşı çıkmıştı. Nükleer silahların kaldırılmasını hedef olarak gösteren antlaşma taraflara karşı yaptırım niteliği taşımıyor.

Kaynak: Ajanslar