Trump: "Olursa ABD çok kızacak"

ABD Başkanı Trump, "İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, son günlerde gerilimin yükseldiği İdlib hakkında konuştu.

"RUHANİ İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"



ABD Başkanı; "İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak" ifadesini kullandı. Trump, Esad'a suikast iddialarına da değindi, "Esad'a suikast konusunu konuşmadım." dedi.

BM zirvesine dikkat çeken Trump, "Ruhani ile görülşmek imkansız değil" diye konuştu.

"BUNA İZİN VEREMEYİZ" DEMİŞTİ

İdlib'e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib'e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin" dedi.

ABD Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Ankara'daki kritik ziyaretlerinin ardından açıklamada bulundu. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib'e saldırısı krizi tırmandırır" denildi.

Kaynak: Ajanslar