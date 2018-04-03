Trump, o liderlerle görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Trump ile Kral Selman görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, Suudi Arabistan'ı hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklı füze saldırısından dolayı bu ülke ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

"İki lider, İsraillilerle Filistinliler arasında kapsamlı bir barışın sağlanması da dahil birçok bölgesel konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki durumun da ele alındığı, DEAŞ'a karşı mücadelenin konuşulduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden ABD ziyaretinin ilk gününde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

- Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşme

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada da Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Trump'ın, Katar'ın "terörün finansmanına karşı gösterdiği kararlılık" dolayısıyla Şeyh Temim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

İran'ın "bölgede artan pervasız eylemlerine" karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtilen görüşmede, KİK içindeki birliğin yeniden sağlanmasının önündeki engellerin de konuşulduğu ifade edildi.

İki liderin ayrıca, ikili ve bölgesel konuların çözümünde iş birliğini artırma noktasında mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: AA