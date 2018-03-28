Trump Kim Jong-un ile görüşmeyi dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Trump: - "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un barış için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un barış için "doğru şeyi yapacağının büyük olasılık" olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerinin çok iyi gittiği ve Kuzey Kore liderinin kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediği mesajını aldığını açıkladı.

ABD Başkanı, birçok yönetim sırasında ve yıllar boyunca herkesin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ve barışı çok küçük bir ihtimal olarak bile görmediğini belirterek "Şimdi Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Trump öte yandan "bu süre zarfında ne yazık ki her ne pahasına olursa olsun azami yaptırım ve baskının sürdürülmesi gerektiğini" kaydetti.

Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: Ajanslar