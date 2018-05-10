Trump-Kim görüşmesinin detayları belli oldu!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Jong-Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklandı.

Trump Mart ayında beklenmedik bir şekilde Kim'in görüşme teklifini kabul etmişti.

Görüşme ile ilgili tweet atan Trump ikili zirve için "İkimiz de bunun dünya barışı için çok tarihi bir an olması için çaba göstereceğiz" yazdı.



ABD ve Kuzey Kore liderleri, kısa süre öncesine kadar karşılıklı tehditlerde ve aşağılamalarda bulunuyordu.

Ancak Kuzey Kore'nin Ocak ayından itibaren gösterdiği Güney Kore ile yakınlaşma çabaları ve iki ülke liderinin görüşmesi ardından, ABD ile de gerilim azaldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Kuzey Kore'yi ziyaret ederek Trump-Kim görüşmesinin detaylarını netleştirdi.

Görüşme sonrası Pyongyang da "iyi niyet göstergesi" olarak ülkede gözaltında bulunan üç ABD vatandaşını serbest bıraktı.

Kuzey Kore'nin özellikle 2016 ve 2017 yılları boyunca takındığı sert tutum ve tüm uyarılara rağmen üst üste nükleer ve balistik füze denemeleri yapması nedeniyle Nisan 2018 itibariyle bu noktaya ulaşılmış olması birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme.

Bu bir ABD Başkanı'nın görev başındayken bir Kuzey Kore lideri ile yapacağı ilk görüşme olacak.

Dünya 10 Mayıs 2018 18:02 Trump: 5 DEAŞ lideri yakalandıABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "En çok aranan DEAŞ'lılar yakalandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar