Trump, Hazine Bakanı'nı Çin'e gönderiyor

ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini bildirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray’da yaptığı toplantı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı korumacı adımlarla ticaret savaşı endişelerini artıran gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı, "Çin çok ciddi, biz de çok ciddiyiz. Anlaşma yapma şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Trump, müzakereleri yürütmek üzere toplantıda hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in birkaç gün içerisinde Çin'e seyahat edeceğini kaydetti.

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete de değinen Trump, "AB ile ticaretimiz çok adaletsiz ama Fransa ile ticaretimiz adil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerin ise Meksika'da yaklaşan seçimler nedeniyle karmaşık hale gelmesine rağmen iyi gittiğini ifade etti.





