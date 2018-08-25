Trump Filistin'e yardımı iptal etti

ABD'den Filistin'e yapılacak olan 200 milyon dolarlık yardım durduruldu. ABD yönetimi, paranın başka yerlere aktarılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla, müttefikleri İsrail'in abluka altına aldığı Filistin'e gönderilecek yardımdılar durduruldu. Bahane olarak ise, "ABD'nin Filistin'e yardım yaparken zorluklarla karşılaşması" denildi.

BAŞKA YERE KAYDIRILACAK

Filistin'e yapılması planlanan yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını bildirdi.

ABD hükümeti, söz konusu 200 milyon doların nereye aktarılacağını açıklamadı.

TALİMATI TRUMP VERDİ



ABD ile Filistin arasındaki Orta Doğu Barışı eksenli gerginlik artarken yapılan söz konusu açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu değerlendirmenin sonucunda, Batı Şeria ve Gazze'de kullanılması planlanan 200 milyon doları aşkın ekonomik fon Başkan'ın da talimatıyla başka yerlere kaydırılacak. Bu fonlar yüksek öncelikli başka projelere yönlendirilecek."

Aynı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'ye yardım yaparken karşılaştığı zorlukların göz önünde tutulduğu belirtildi ve "kentteki Hamas kontrolünün şehirde yaşayanların hayatlarını riske attığı" iddia edildi.

Kaynak: Ajanslar