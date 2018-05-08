Trump'ın kararı büyük tepkilere yol açtı! İşte o tepkiler

İSRAİL: ABD'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

ABD BAşkanı Donald Trump'ın kararına ilk tepki İsrail'den geldi. İran'ın varlığını kendilerine korku olarak gören İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu karardan memnuniyet duyduklarını belirten bir açıklama yaptı.

İsrail'den Donald Trump kararı sonrasında "ABD'ye teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.

AB: ENDİŞE VERİCİ

ABD'nin kararı sonrası P5+1 ülkelerinin de bağlı bulunduğu AB'den ilk açıklama geldi. AB uluslararası toplum olarak anlaşmayı koruyacağız mesajı verirken, Trump'ın aldığı karara tepki gösteren Avrupa Birliği'nden "Amerika'nın aldığı karar endişe verici" şeklinde bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AKonsey Başkanı Donald Tusk, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek." ifadesini kullandı.

FRANSA-ALMANYA-İNGİLTERE: ÜZGÜNÜZ

Kararın açıklanmasından hemen önce Trump ile konuşma yaptığı iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da konuya ilişkin açıklamasını yaptı. P5+1 ülkeleri adına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, karar sonrasında "Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün"mesajını verdi.

NATO 'ABD'nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından tüm tarafların İran'ın nükleer silahlar geliştirmesini engelleyecek kapsamlı bir siyasi çözüm için çalışmasını teşvik ediyoruz' denildi.