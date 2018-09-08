TRT UEFA ile TL üzerinden anlaştı

A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 2-1 kazandığı maçın yayıncı kuruluşu, karşılaşma başlamasına rağmen belli değildi.

NAKLEN YAYINLANDI

TRT ile UEFA arasında süren pazarlıklar nihayet sona erdi ve karşılaşma 2 dakikalık gecikmeyle de olsa TRT 1'den naklen yayınlandı.

TRT'nin UEFA ile uzun süren görüşmelerdeki konunun 'Türk Lirası üzerinden anlaşma' yapmak istemesindeki ısrar olduğu açıklandı.

SPİKER DUYURDU

Maçı anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, canlı yayında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:"UEFA ile yapılan görüşmelerde Türk Lirası üzerinden anlaşma sağlanmaya çalışıldığı için gecikme yaşadık. Biz bitti demeden bitmez. A Milli maçlar TRT ekranlarında! TRT olarak maçı yayınlayabilmek için bütün ekonomik koşulları zorladık. Dakikalar bizim için asırlar gibi geçti ama sonunda Milli Takımımızı sizlerle buluşturduk."

TRT, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlarının yayın haklarını Rusya maçının başlamasına iki dakika kala satın aldı.

Milli Takım'ın 4 yıl boyunca UEFA Uluslar Ligi'ndeki ve ardından oynayacağı bütün maçları TRT'den yayınlanacak.

Kaynak: Ajanslar