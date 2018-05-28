TRT aracına saldıran CHP'lilere soruşturma başlatıldı!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ilçedeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının görüntülerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer almasının üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENECEK

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntülerininin inceleneceği, TRT çalışanlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Siyaset 25 Mayıs 2018 23:36 CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ne yalana ne de gafa doyuyor!Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan konuşmada 'TRT beni yayınlamıyor' dedi

Kaynak: AA