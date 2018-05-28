Son Dakika!
28 Mayıs 2018 18:00 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2018 18:36

TRT aracına saldıran CHP'lilere soruşturma başlatıldı!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ilçedeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

TRT aracına saldıran CHP'lilere soruşturma başlatıldı!

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının görüntülerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer almasının üzerine soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENECEK
Soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntülerininin inceleneceği, TRT çalışanlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ne yalana ne de gafa doyuyor!Siyaset25 Mayıs 2018 23:36CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ne yalana ne de gafa doyuyor!Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan konuşmada 'TRT beni yayınlamıyor' dedi

 


Kaynak: AA

Etiketler: TRTİZMİRCHP


0Yorum Yap