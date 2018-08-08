Transfer piyasasında son nokta: Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu!

Chelsea, Athletic Bilba'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Athletic Bilbao'nun kalecisi Kepa Arrizabalaga, Chelsea'ye transfer oldu.

EN PAHALI KALECİ



Bask ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sözleşmesi 2025 yılında bitecek İspanyol kaleci için belirlenen 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Chelsea tarafından yatırıldığı duyuruldu. Böylece Kepa, tarihin en pahalı kalecisi oldu.

COURTOİS REAL MADRİD'E



İngiliz ekibinin 23 yaşındaki file bekçisinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken Maviler'in birinci kalecisi konumunda olan Thibaut Courtois'nın da artık Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

23 yaşındaki Arrizabalaga, altyapısından yetiştiği Bilbao ile 2014 yazında resmi sözleşme imzalamıştı.