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16 Mayıs 2018 19:45 | Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018 19:48

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksaklık yaşanıyor!

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksaklık yaşanıyor!

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu. 

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke–Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. 


Kaynak: AA

Etiketler: Tramvay


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