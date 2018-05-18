Beşir Derneği'nden örnek davranış: Trafikte mahsur kalanlara iftariyelik dağıtıyorlar!

Bu kutlu ayda trafik sebebiyle iftarı kaçıranların sayısı da oldukça fazla. Trafikte mahsur kaldıkları için oruçlarını açamayan sürücülerin yardımına, “iftariyelik” paketleriyle Beşir Derneği koşuyor.

Ramazan’ın başlamasıyla beraber yardım faaliyetlerine hız veren Beşir Derneği, çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor.

Gıda kolisi, bayramlık giysi, kurbanlık, nakdi yardımlar ve Bir Kap Bir Kalp projelerinin ardından dernek, trafikte “İftariyelik paket” dağıtımlarına da başladı. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollerde trafik sıkışıklığı sebebiyle iftarı kaçıran sürücülere dağıtılan iftariyelikler, birçok kişinin sevincine vesile oluyor.

İftar vaktinde dağıtılan su, hurma, kek ve ekmek gibi atıştırmalıklardan oluşan paketler özellikle sıcak günler geçirdiğimiz bugünlerde sürücülerin oruçlarını gecikmeden açmalarını sağlıyor.

Dernek temsilcileri, önceden hazırlanmış iftariyelik paketleri ile trafiğin sıkışık olduğu ana yol bağlantıları, kavşaklar ve trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede Beşir Derneği, trafikte mahsur kalan insanlarımızın bu sıcak havalarda oruçlarını zamanında açmalarına vesile oluyor.

Kaynak: AjansHaber