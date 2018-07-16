Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna 15 milyon euro teklif geldi

Portekiz devi Benfica, Trabzonpsor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e kancayı taktı. Transferde Bordo mavili ekibin kapısını çalan Benfica, 15 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor. Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.

15 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar