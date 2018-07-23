Trabzonspor'un yeni tüzüğü onaylandı
Trabzonspor'un yeni tüzüğünün onaylandığı bildirildi. Kulüp tüzüğünün, 6 Nisan 2018'de göreve gelen yönetim kurulu tarafından ilk gündem maddesi yapıldığı belirtildi.
Trabzonspor'un yeni tüzüğünün onaylandığı bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yaklaşık 10 yıldır sayısız girişimde bulunulan fakat bir türlü değiştirilemeyen kulüp tüzüğünün, 6 Nisan 2018'de göreve gelen yönetim kurulu tarafından ilk gündem maddesi yapıldığı belirtildi.
YÖNETİMDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Yönetim kurulunun, tüzüğün Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na uygun hale getirilmesi amacıyla camianın paydaşlarıyla hemen çalışmalara başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2018'de gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen yeni tüzüğümüz, İl Dernek Müdürlüğü tarafından bugün itibarıyla onaylanmıştır. Yenilenen tüzüğümüz, resmi sitemizde 'kulüp' başlığı altında yer alan 'kulüp tüzüğü' bölümüne eklenmiştir. Camiamıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız."
Kaynak: Ajanslar