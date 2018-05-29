Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor, Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, geçen sezonu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Karabükspor'da tamamlayan Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, Karaman ile görüşmelere başlandığını borsaya da bildirdi.

Ünal Karaman, futbolculuğu döneminde yıllarca formasını giydiği Trabzonspor'da 2010-2013 arasında Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı

Kaynak: AA