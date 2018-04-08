Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!

Yeni başkanını seçmek için sandığa giden Trabzonspor'da 16 sandıkta kullanılan oyların sayımı 17:00'da başladı. 7. sandık sonunda 870 oya ulaşan Ahmet Ağaoğlu'nun Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olması kesinleşti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla 11:45'te başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Genel kurulda oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.

Başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarışıyor.

Bordo-mavililerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.

Tutanaklara göre 16 sandıkta toplamda 1690 delege oy kullandı. Genel kurulda sandıkların açılımı başlandı... 7. sandık sonunda Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'un yeni başkanı olması matematiksel olarak kesinleşti...

TOPLAM OY

Ahmet Ağaoğlu: 870

Metin Kaya: 80

Levent Sekban: 3

Geçersiz: 51

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Trabzonspor'da seçime giren 2 başkan adayının 14 asil, 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Ağaoğlu:

Asil üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Yalçın Orhon.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal.

Metin Kaya:

Asil üyeler: Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya, Gökhan Bahadır.

Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhammet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz, Ali Osman Aydın.

USTA İBRA EDİLDİ

Özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok eleştirilen Muharrem Usta yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Olağanüstü Genel Kurul’da eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıkan Muharrem Usta, “Hangi pozisyonda olursak olalım bu sorumluluk duygusundan kaçmamamız gerekiyor. Kongrenin Trabzonspor’a yakışır bir şekilde geçmesi gerektiğini temenni ediyorum. Seçilecek yönetimin yanında olacağız. Biz sadece hizmet için geldik. İyi niyetimizden şüpheniz olmasın, hakkınızı helal edin” dedi.

NET BORÇ 841 MİLYON TL

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Bordo-Mavili kulübün borcunu açıkladı. Ören, şubat ayı sonu itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği’ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamının 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 TL, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 TL, net borcun ise 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu ifade etti.

Kaynak: Ajanslar