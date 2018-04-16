Trabzonspor'un iki yıldızı hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da Juraj Kucka ve Onur Kıvrak sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Maçın 73. dakikasında hava topu mücadelesine giren Kucka kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Saha kenarında yapılan kontroller sonrası Kucka ambulansla hastaneye götürüldü. Maçın 86. dakikasında yaşanan pozisyonda dizinden sakatlanan Onur Kıvrak ise oyuncu değişikliği hakkının bitmesi sebebiyle 10 dakika daha sahada kaldı(+6 uzatma). Kalesinde mutlak bir gol pozisyonunu sakat sakat kurtaran Onur da maç bitiminde hastaneye kaldırıldı.

İki oyuncunun durumu da yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.





