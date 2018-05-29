Trabzonspor'un 22 milyonluk zararı!

Ahmet Ağaoğlu, toplam 22 milyon TL tazminat ödeyeceklerini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün ekonomik durumuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Ağaoğlu, Ersun Yanal ve bazı futbolcularla iyi ayrılamayan eski yönetimin bordo-mavili kulübü toplamda 22 milyon TL ödemeye mahkum ettiğini söyledi.

İşte Ağaoğlu'nun sözleri:

KESİNLEŞMİŞ DOSYALAR

"Bu borçlar verilen süre içerisinde ödendi. Kulübün mevcut konsorsiyumdan kullandığı bir kredi vardı. 5 yıl içerisinde bu kredinin ödenmesinin mümkün olmadığını zaten ödenmiyordu üzerine faiz gelmiş. Ana para 100’se faizi dahi ödenmediği için 110’a çıkmış. Bunun yeniden yapılanması için görüşmelere başladık. Bizim vermiş olduğumuz nakit akış tablosu olumlu karşılandı Denizbank’ın satışı söz konusu olduğu için ilerleyemedik. Satış gerçekleştirdikten sonra bu geçmiş borcumuzu 8 yıla yapılandıracağız. Halkbankası ile kredi görüşmelerimiz devam etti. 17 Nisan’da 85 Milyon Liralık kredi ile bütün ödemeleri yaptık. Az öncede söyledim gibi borcumuz olan kulüpler ve oyuncuların borçlarımızı kaldırdık. Lisans olarak ölümüzde problem teşkil edecek Özer Hurmacı 5,5 milyon TL, Ersun Yanal 1,5 milyon euro, Aykut Demir 6 milyon TL, Mehmet Ekici’nin 2,5 milyon TL kesinleşmiş ve haciz istemi ile gönderilmiş dosyalar var."



İNDİRMEK İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ



"Bunların kendileri ile uzun süredir görüşüyoruz. İndirime gitmek için. Özer Hurmacı’nın kulübe feragatname imzaladığı daha sonra anlam veremediğimiz nedenlerle bu feragatnamenin imzalanmadığı ve yargı yoluna gidip 5 milyonluk alacağının kesinleştiğiydi. Ersun Yanal 750 bin Euro’ya razıydım diyor. Az önce dediğim gibi kendisi ile anlaşmaya yakınlaşmayıp bu duruma geldi. Kendilerine yarısını ödeme gibi taleplerimiz oldu. Bunlar hassas konular. Bir şekilde işçi ile işveren yargı önüne gittyise genellikle her zaman için çalışan lehine karar verir. Bunlar bir şekilde halledilmesi gereken sorunları."

Kaynak: ajanslar