Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan kötü haber
Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
3-3 biten Osmanlıspor maçının 86. dakikasında dizinden sakatlanan Onur, Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolması sebebiyle sakat sakat 10 dakika(6 dakika uzatma) sahada kalıp bir gol gol pozisyonu kurtarmıştı. Maç sonrası hastaneye kaldırılan Onur'un bugün yapılan kontrolleri sonrası sezonu kapattığı belirtildi.
Kaynak: Ajanslar