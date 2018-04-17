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17 Nisan 2018 12:30 | Son Güncelleme: 17 Nisan 2018 12:33

Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan kötü haber

Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Trabzonsporlu Onur Kıvrak'tan kötü haber

3-3 biten Osmanlıspor maçının 86. dakikasında dizinden sakatlanan Onur, Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolması sebebiyle sakat sakat 10 dakika(6 dakika uzatma) sahada kalıp bir gol gol pozisyonu kurtarmıştı. Maç sonrası hastaneye kaldırılan Onur'un bugün yapılan kontrolleri sonrası sezonu kapattığı belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: trabzonspor


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