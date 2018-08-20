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20 Ağustos 2018 18:52 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2018 18:58

Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Ayrıntılar Geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Trabzonspor


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