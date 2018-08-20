Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı
Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: Ajanslar
Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: Ajanslar
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