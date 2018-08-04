Trabzonspor'dan şehit anne ve bebeğine büyük vefa

Trabzonspor, Cagliari maçında sahaya Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği kalleş saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıkacak.

Bordo-mavili takım bu akşam 19.00'da başlayacak olan hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari'yi konuk edecek. Karadeniz temilcisi bu maça çok özel bir formayla çıkacak.

''GÖĞSÜMÜZDE TAŞIYACAĞIZ''

Trabzonspor hazırlık maçında, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla sahada yer alacak.

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova’da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.

Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."

Kaynak: Ajanslar