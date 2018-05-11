Trabzonspor'da Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurulu topladı!

Trabzonspor'da Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu gereği elektronik ortamda da canlı yayınlanan genel kurulda, daha önce ilan edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü aktarıldı.

Şirketin yönetim kurulu ve bünyesinde oluşturulan komitelerde yapılan görev dağılımı ise Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şirketin Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığına Ahmet Ağaoğlu'nun, Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına Hayrettin Hacısalihoğlu'nun getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, yönetim kurulu üyeliğine Ömer Sağıroğlu'nun, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Şenol Kaynar ile Mahmut Memişoğlu'nun seçildiği vurgulandı.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Mahmut Memişoğlu, Denetlemeden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Şenol Kaynar'ın getirildiği kaydedildi.