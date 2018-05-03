Trabzonspor'a şok! Mehmet Ekici'ye...

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 'Mehmet Ekici'ye 2.2 milyon TL ödeme' yükümlülüğüne yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavili kulüp, Ekici'ye 2.2 milyon TL ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor'un Beşiktaş'a transferi için anlaştığı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den başka bir kulübe transfer olmayacağını açıklamış ve bordo mavili kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

KURUL, TRABZONSPOR'U MAHKUM ETTİ



6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici 2017-2018 sezonu başından Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Ekici, Trabzonspor ile arasındaki sözleşme gereğince alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 2 milyon 317 bin TL'lik dava açtı. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen kabul edilerek bordo mavili kulübün futbolcuya 2 milyon 246 bin TL ödemesine hükmetti.

Kararı Tahkim Kurulu'na taşıyan Trabzonspor'un itirazı reddedildi.

Kaynak: ajanslar