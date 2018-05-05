Trabzonspor’a Kasımpaşa’dan büyük darbe
İlk yarıda 1-3 geride kalan Trabzon spor maç sonuna kadar toparlanamayarak 5-2 mağlup oldu!
Kritik Maçın ilk 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Sadiku, Veigneau, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
İLK YARIDA NE OLDU?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.
11. dakikada gelişen ilk etkili atakta Kasımpaşa, golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Hubocan'ın önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1
17. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Novak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere yolladı: 1-1
20. dakikada ceza alanına doğru ilerleyen Pavelka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.
22. dakika konuk ekip tekrar öne geçti. Mensah'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarparak filelere doğru giden meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ancak ceza alanı içinde Trezeguet, önünde bulduğu topu uygun durumda filelere gönderdi: 1-2
31. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın iki oyuncunun arasından kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse sol üst köşesine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
33. dakikada Kucka'nın pasında, ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.
41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Burak Yılmaz'ın yere çarptırarak yaptığı kafa şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine giren Trezeguet'in çıkardığı meşin yuvarlağı Mensah yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 1-3
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.
Trabzonspor Toparlayamadı!
İlk yarıda 1-3 geride kalan Trabzon spor maç sonuna kadar toparlanamayarak 5-2 mağlup oldu!
Detaylar Gelecek..
Kaynak: Ajanshaber