Trabzonspor'a çifte stoper geliyor

Trabzonspor bir süredir temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelere başlandığını açıkladığı Majid Hosseiniyi kente getirdi. Ayrıca İranlı stoper Morteza Pouraliganjiyi de Trabzon’a davet etti.

Şu ana kadar sadece İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri’yi kadrosuna katan ve ardından stoper transferine yoğunlaşan bordo-mavililer, daha önce Türkiyeye getirdiği ancak kulübü Esteghlal ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Majid Hosseiniyi Trabzona getirdi. 22 yaşındaki İranlı stoperin sağlık kontrollerinden geçirileceği ve yarın Trabzona imza töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ İRANLI MORTEZA

Stoper hattına en az iki takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin Hosseininin yanı sıra İranlı stoper Morteza Pouraliganji’yi de Trabzona davet ettiği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından transferinin netlik kazanacağı belirtildi. Daha önce İranlı Vahid Amiriyi kadrosuna katan Hosseini ile de büyük ölçüde anlaşan bordo-mavililer, Morteza ile de anlaşma sağlaması durumunda takımdaki İranlı oyuncu sayısı 3e yükselecek.

SAMSUNSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Bu arada Trabzonsporun 29 Temmuz Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda Samsunsporla oynayacağı dostluk maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarının 5 TL olarak belirlendiği maçın öncesinde stadyum içinde ve dışında çeşitli etkinliklerin olacağı, stadyumun dışında, saat 16.00da başlayacak olan kutlama etkinlikleri, saat 18.30 itibarıyla stadyum içinde devam edeceği belirtildi. Stadyumun içinde yapılacak etkinlikler arasında ise altyapı oyuncularının sergileyeceği bir koreografi, ışık ve dans şovları, havai fişek gösterisi ile Karadeniz müziğinin önde gelen temsilcilerinin katılacağı konserlerin bulunduğu, ayrıca program boyunca taraftarları mini sürprizlerin de beklediği ifade edildi. Samsunspor ile oynanacak dostluk maçının saati ise 21.00 olarak açıklandı.

NEVZAT AYDIN'A TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavililerde çeşitli dönemlerde iki kez yöneticilik yapan iş adamı Nevzat Aydının VIP Loca kullanım süresini üç yıl daha uzattığını açıklayıp, göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü kendisine teşekkür etti.

Kaynak: Ajanslar