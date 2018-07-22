Trabzonspor yeni transferini duyurdu

Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Seyedmajid Hosseini'nin kulübü Esteghlal'daki serbest kalma maddesinin kullanıldığını ve oyuncuyla sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Seyedmajid Hosseini'nin kulübü Esteghlal'daki serbest kalma maddesinin kullanıldığını ve oyuncuyla sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır." şeklinde resmi bir açıklamada bulundu.



TRABZONSPOR HOSSEİNİ'Yİ KAP'A BİLDİRDİ



Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Seyedmajid Hosseini'nin sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kaynak: Ajanslar