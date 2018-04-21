Trabzonspor sahasında Sivasspor'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Arslan ve Kone kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Arslan ve Kone kaydetti.

Ligde hedefi Avrupa kupalarına katılmak olan Trabzonspor Şenol Güneş Kompleksi'nde oynanan maça hazlı başladı. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı net pozisyonlardan yararlanamayan bordo mavililerin Novak'la bir topu da direkten döndü.

Daha çok kontra ataklarla gol bulma yolunu deneyen konuk ekip Sivasspor 45+2'de yakaladığı fırsatı Hakan Arslan ile değerlendirerek ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Trabzonspor skoru lehine çevirmek için ataklarını sıklaştırsa da ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a gole izin vermedi. 90. dakikada yine bir kontra atakta bu kez Kone topu filelere yollayarak maçın skorunu belirledi: 0-2

Kaynak: Ajanslar