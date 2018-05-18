Trabzonspor-Karabükspor maçı CANLI İZLE- CANLI MAÇ İZLE

Ligin son haftasında şampiyonluk yarışında Trabzonspor-K.Karabükspor maçı CANLI İZLE- CANLI MAÇ İZLE...İşte haberimizde...

Ligin 34. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- K.Karabükspor maçı taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında elenen Trabzon'un Akhisar'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasından sonra UEFA Avrupa ligine katılma şansı da bulunmuyor. Karabükspor ise ligde kalma yarışını kaybederek küme düştü. Şimdiden gelecek sezon için planlar yapılırken en büyük hedef tekrar lige yükselmek. Trabzon ise hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı. Burak Yılmaz'ın şok sakatlığından sonra adının Beşiktaş'la anılması kafaları karıştırdı. Tarafların anlaşması durumunda Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek. Burak Yılmaz sakatlık tedavisi için ise Almanya'da tedavi görüyor. Trabzon'da Sosa'nın geleceği ise muamma. Ligin 34. haftasında Trabzonspor-K.Karabükspor maçı CANLI İZLE- CANLI MAÇ İZLE beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor..

Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N'Doye



Karabükspor'un muhtemel 11'i:

Çağlar-Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Kage, Osman, Cem, Murat, Bliznichenko, Ergin

Bu karşılaşma Rıza Çalımbay'ın son maçı olacak. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa Kupaları’na katılma noktasında hedeflerini gerçekleştiremeyen Trabzonspor Karabükspor karşısında prestij maçına çıkacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılıp, ligi 5’inci sırada bitirmek ve bu sezon da taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Maçın Hakemi

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Bu arada Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor ile oynayacağı sezonun son karşılaşmasında maç biletlerinin indirimli olarak satışa sunulduğu belirtildi. Kendi evinde oynayacağı Karabükspor karşılaşması ile 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'na veda edecek olan bordo mavililerde tüm taraftarlar da maça davet edildi. 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacak karşılaşmanın indirimli bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları)? 10 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 20 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?25 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 30 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 40 TL, Kategori 1 (Batı 1) 50 TL, VIP Silver 100 TL, VIP Gold 125 TL, Platinum A-C Blok ?200 TL, Platinum B Blok ?225 TL, Misafir Tribünü: 10 TL.



Ligde Trabzon ve Karabük'ün son durumu

Geride kalan 33 haftadaşampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzonspor 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Akhisarspor'un Ziraat Türkiye kupasını kazanmasının ardından Bordo-Mavililerin gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı kalmadı. Karabükspor ise ligde 12 puanla 18. sırada yer alıyor. Düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen takım olan Karabükspor ise şimdiden gelecek sezon için hazırlanıyor.

En son oynanan maçta beraberlik

Ligin ilk yarısında Karabük'te oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Karabükspor'un golünü 74. dakikada eski bir Trabzonsporlu olan Mustapha Yatabare kaydedetken, Bordo-Mavililer 80. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle skoru belirlemişti.

Kaynak: AjansHaber