Trabzonspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Trabzonspor - Kasımpaşa maçıyla heyecan dorukta. CANLI Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ve tüm detaylar haberimizde. Trabzonspor - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE Ajanshaber.com'da

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı tüm heyecanıyla oynanmaya başlayacak. Taraftarlar takımlarına büyük destek veriyolarlar. 5 Nisan'da oynanacak maçın öncesinde de en çok arananlardan konu Trabzonspor - Kasımpaşa maçı Canlı izle oldu. Trabzonspor 32. haftasında Kasımpaşa'yı evinde karşılıyor. Bu çekişmeli maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı. Bu sefer galibiyeti kaybetmek istemeyen Kasımpaşalılar tam motive performanslarını sergileyecek.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 19.00'da Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetirken maçı izlemek isteyen taraftarların en çok aradığı konu Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı izle oluyor.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Uğur, Castillo ve Kamil katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, tedavisi için Almanya’ya giden Trabzonspor’un golcü futbolcusu Burak Yılmaz takımla birlikte çalıştı.

Pavelka: "Trabzonspor'dan puan alacağız"

Kasımpaşa’nın başarılı oyuncusu David Pavelka, Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e konuştu... Birçok konuya değinen Çek orta saha “Sezon başında takımda oyuncular anlamında değişiklikler yaşandı. Birçok genç ve yetenekli oyuncu takıma katıldı. Sezon boyunca bazı iniş çıkışlarımız oldu ama genel anlamda iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ancak iyi performans gösterdiğimiz zamanlarda beklediğimiz sonuçları alamadığımız maçlarımız da oldu. Bu nedenle de şu anda biraz hayal kırıklığı yaşamış olduk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştiremedik. Son 3 maçta ise ligi en iyi yerde bitirmek için oynayacağız” dedi.

‘ BAŞAKŞEHİR MAÇI DA İLGİNÇ OLACAK’

Ligde kalan son 3 maça ve bu hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya değinen Pavelka, “Ligi Başakşehir maçıyla bitirecek olmamız oldukça güzel. Çünkü onlar şampiyonluk için her şeyiyle oynayacak. Bu yüzden de oldukça ilginç bir maç bizi bekliyor. Son maçlarımızı hep bir şeyler için savaşan takımlarla oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Belki biz hedefimizi gerçekleştiremedik ama Trabzon, Avrupa’ya gitmek istiyor. G.Birliği ligde kalma, Başakşehir ise şampiyonluk savaşı veriyor. Trabzon oldukça agresif ve baskılı oynayan bir takım ama oradan puan veya puanlarla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

ÇAMLIBAY'DAN UYARI



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, camia olarak herkesin Kasımpaşa maçı ile birlikte son 3 maç için takımı sahiplenmesini istedi.





Teknik direktör Rıza Çalımbay düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tek düşüncelerinin kalan 3 maçı kazanmak olduğunu ifade eden Çalımbay, "Kalan 3 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sürekli basında çıkan ve bize gelen konuşmalar, demeçler, verilen bazı röportajlar oluyor. Çok şey konuşuluyor. Bir daha söylüyoruz, önce bu seneyi bir düşünmek gerekiyor, bu sezon oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Kalan 3 maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bence seneyle ilgili şeyleri kapatıp sadece 3 maça odaklanabilirsek bütün camia olarak ve futbolcu arkadaşlarımıza destek verirsek bizim için mükemmel şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.



Hiçbir maçın kolay kazanılmadığını ve mücadele etmek gerektiğinin altını çizen Çalımbay, "Mücadele etmek gerekiyor. Bunun için taraftarın desteği eskisi gibi olmalı. Yoksa hedefiniz elinizden gider" dedi.

İki takımın süper lig'deki durumu

Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak şu anda hedefsiz kalan Trabzonspor 49 puanla 5. sırada bulunuyor. Rıza Çalımbay ve öğrencileri kalan haftalarda konumunu muhafaza etmek istiyor. Diğer yandan Kasımpaşa ise 40 puanla 9. sırada yer alırken, düşme tehlikesinden uzakta rahat bir sezon geçiriyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI ANLATIM

22' GOOOLL!! Kasımpaşa, Trezeguet ile tekrar öne geçiyor!

20' Topla birlikte ceza yayına sokulan David Pavelka sol ayağı ile harika bir şut çıkarıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

17' GOOOLL!! Trabzonspor, Filip Novak ile beraberliği yakalıyor! Burak Yılmaz'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Filip Novak rakibini vücut hareketi ile geçerek ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Tecrübeli oyuncu sol ayağı ile yerden vuruşununu yapıyor ve meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluşuyor.

14' Sağ kanattan gelişen atakta Strahil Popov ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

11' GOOOLL!! Kasımpaşa, Mbaye Diagne ile öne geçiyor! Sol çaprazda topla buluşan Trezeguet ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

9' Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Yusuf Yazıcı doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

7' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Bernard Mensah ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderiyor. Hakem Ümit Öztürk, Mbaye Diagne'nin hava topu mücadelesinde rakibi Okay Yokuşlu'ya faul yaptığını işaret ediyor.

4' Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Bernard Mensah yerden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

3' Ev sahibi Trabzonspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka konuk ekip Kasımpaşa'nın vuruşu ile başlıyor.

Kaynak: AjansHaber