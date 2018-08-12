Trabzonspor kadrosunda 8 altyapı oyuncusu!

Süper Lig'inilk haftasınra Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, İstanbul'da 2-0 kaybetti. Bordo mavililer, Başakşehir deplasmanında 8 altyapı oyuncusuyla geldi.

Süper Lig'inilk haftasınra Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, İstanbul'da 2-0 kaybetti. Bordo mavililer, Başakşehir deplasmanında 8 altyapı oyuncusuyla geldi.

SAHADA 2 ABDÜLKADİR OLDU



Karadeniz ekibinde Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı sahaya ilk 11'de çıktı. Yedek kulübesinde bekleyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, Murat Akpınar, Batuhan Artarslan ve oyuna 72. dakikada Kucka'nın yerine dahil olan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’un altyapısında yetişti.