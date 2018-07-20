Trabzonspor İranlı yıldızı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile transfer görüşmeleri yapmak için yıldız oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Oyuncunun bonservis ücretinin olmaması dikkat çekti.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın Persepolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.

''HENÜZ ANLAŞMA YAPILMADI''

Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak." dedi.



Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.

Kaynak: Ajanslar