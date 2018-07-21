Trabzonspor iki transfer birden yaptı!

Bordo-mavili kulüp, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ve Ofspor'dan Berkay Sefa Kara ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki İranlı futbolcu Vahid Amiri, kendisini 2 yıllığına kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ve TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan Berkay Sefa Kara'yı kadrosuna kattı.

"İHTİYAÇ DUYULAN BİR BÖLGEYE TRANSFER YAPTIK"

Vahid Amiri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, İranlı oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını, ihtiyaç duyulan bir bölgeye transfer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Futbolcunun kısa sürede kente ve takıma adapte olacağına inandıklarını dile getiren Hacısalihoğlu, "Kendisinin iyi futbolcu olduğunu ve burada da aynı performansı sergileyeceğini biliyoruz. Trabzon'a İran'dan turizm amaçlı gelen insanlar var, burada yalnızlık çekmeyecektir. Zaten örf ve adetler olarak Türkiye'de sıkıntı yaşamayacaktır. İnşallah düşündüğümüz gibi olur." ifadelerini kullandı.

"STOPERE 1-2 OYUNCU KATACAĞIZ"

Transferi daha önceden yapmayı planladıklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Gönül isterdi ki transfer döneminin başında oyuncunun katılımını sağlamış olsaydık ancak bazı olumsuz gelişmeler ve kulübün diğer konulardaki problemleri, transferin bugüne sarkmasına neden oldu. Bundan sonra da stoper mevkisine 1-2 oyuncu katacağız. Kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2 YILLIK İMZA ATTI

Trabzonspor'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki İranlı futbolcu Vahid Amiri, ardından kendisini 2 yıllığına bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA