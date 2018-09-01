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01 Eylül 2018 20:55 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2018 20:58

Trabzonspor-Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

TRABZONSPOR - GALATASARAY

STAT: Medical Park
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Mustafa Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Nwakaeme, Hugo Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim


Kaynak: Ajanslar

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