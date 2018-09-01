Trabzonspor-Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçta ilk 11'ler belli oldu.
TRABZONSPOR - GALATASARAY
STAT: Medical Park
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onur, Mustafa Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Nwakaeme, Hugo Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Kaynak: Ajanslar