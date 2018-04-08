Trabzonspor başkanını seçiyor

Bordo-mavili kulüpte Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya'nın yarışacağı başkanlık seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Olağanüstü genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı ve oyların sayımına geçildi.

Trabzonspor Kulübü’nün 73. genel kurulu bugün yapılıyor. Olağanüstü genel kurulda, Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, başkanlık için yarışıyor.

Katılım düşük oldu

Genel kurulda, 5 bin 758 üyenin oy verme hakkı bulunuyordu ancak bin 690 kişi oy kullandı.

Oylar sayılıyor

17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Şu anda oy sayım işlemiş gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Ajanslar