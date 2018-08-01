Trabzonspor Ayuk'u geri gönderdi
Trabzonspor, ülkeye getirip görüşmelere başladığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'u bonservis konusunda sorun yaşadığı için geri dönderdi.
Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı.
BONSERVİSTE PÜRÜZ YAŞANDI
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eric Ayuk'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.
KENTE GETİRMİŞTİ
ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk, transfer görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti