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01 Ağustos 2018 21:58 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018 22:00

Trabzonspor Ayuk'u geri gönderdi

Trabzonspor, ülkeye getirip görüşmelere başladığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'u bonservis konusunda sorun yaşadığı için geri dönderdi.

Trabzonspor Ayuk'u geri gönderdi

Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı.

BONSERVİSTE PÜRÜZ YAŞANDI

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eric Ayuk'un bonservisinde yaşanan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır." ifadeleri yer aldı.

KENTE GETİRMİŞTİ

ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk, transfer görüşmeleri için bir süre önce kente gelmişti

Etiketler: Eric Ayuk


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