Trabzonspor ayrılığı resmen KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız kanat oyuncusu Fabian Castillo, Meksika'nın Tijuana kulübüne transfer oluyor. Ayrılık KAP'a resmen bildirildi.

Trabzonspor, Fabian Castillo'nun transferi için Meksika ekibi Tijuana ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldız kanat oyuncusu Fabian Castillo, Meksika'nın Tijuana kulübüne transfer oluyor.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."

FABİAN CASTİLLO KİMDİR?

Castillo hızlı bir hücum oyuncusu olarak göze çarpıyor. Her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilen Fabian Castillo ceza sahası içinde kendine pozisyon üretebiliyor. 1992 doğumlu genç oyuncunun en önemli özelliklerinden biri de bu. Siyahi forvet ceza sahasıdna ve çevresinde adam eksilterek rakip kalede etkili olabiliyor.

Kaynak: Ajanslar