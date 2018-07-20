Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir yolcu midibüsü devrildi. Bu olay sonucunda meydana gelen kazada ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Trabzon-Vakfıkebir arasında sefer yapan Mehmet Dervişoğlu'nun kullandığı yolcu minibüsü Yalıköy mevkisinde devrildi.
13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, Serhan Akyol (22) ile Bekir Kukul, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 13 kişi, Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç kaldırıldı.
ELEKTRİK DİREĞİ İDDİASI
Kazanın, yol kenarında yürütülen çalışmalar sırasında taşınan bir elektrik direğinin, aracın ön camından içeri girmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Kemaliye Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Çavdaroğlu, vinçle elektrik direklerinin kamyona yüklendiğini söyledi.
Çavdaroğlu, "Vinçten kayan direk otobüse vurdu. Otobüs de haliyle devrildi." dedi
Kaynak: Ajanslar