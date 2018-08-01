Trabzon'da yağmurla fındık hasadı başladı

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından şehirdeki üreticiler bugün bahçeye girdi.

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından şehirdeki üreticiler bugün bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve yağışa rağmen el birliğiyle fındığı toplamaktan vazgeçmedi.

TOPLAMA 10 GÜN İÇİNDE BİTECEK



Yomra ilçesine bağlı Şanlı Mahallesi'nde 85 dönüm fındık bahçesi bulunan Mustafa Şahin, yağışlı havanın toplama verimini olumsuz etkilemesine karşın fındık hasadına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce fındık bahçelerindeki ağaçların altında biçme işlemi yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu çalışmalar motorlarla beraber 7 kişiyle 3 gün sürdü. Daha sonra ise bugün itibarıyla bahçelere girerek hasada başladık. Yaklaşık 24 işçi bahçemizde günlük yevmiye karşılığında çalışıyor. Yaklaşık olarak bir hafta ya da 10 gün içerisinde toplama işlemini bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA