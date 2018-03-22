Trabzon'da Şehit Polis Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar için tören düzenlendi.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene, Yunus Çavdar'ın (37) annesi Meryem, babası İlyas ve eşi Tuğba Büşra Çavdar ile kardeşlerinin yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Naaşın tören alanına getirildiği sırada, elinde oğlunun hırkasını tutan anne Meryem Çavdar, kollarını açarak "Bebeğim, yavrum, Yunus'um" diye ağıt yaktı. Yakınları anneyi teskin etmeye çalıştı.

Eşi Tuğba Büşra, annesi Meryem Çavdar ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Çavdar'ın öz geçmişinin aktarıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından dua edildi.

Şehidin naaşı, törenin ardından polis mangası tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Şehidin annesi ve eşi de bu araca binerek tabuta sarıldı.

Polis Akademisinden 21 Mart 2008'de mezun olduktan sonra Samsun'da göreve başlayan ve Siirt'te de yaklaşık 6 yıl görev yapan iki çocuk babası Çavdar'ın, Ağustos 2017'de Trabzon'a tayin edildiği öğrenildi.

Şehit polisi için cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, bakanlıklar ve kurumlardan çelenkler gönderildi.

Çavdar'ın naaşı, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aynı ilçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki Bibat mevkisindeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Ekip aracının dereye yuvarlandığı kazada polis memuru İzzet Kazaz yaralanmıştı. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.