Trabzon'da flaş gözaltılar var! 1 zanlı firar etti
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Firari bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Gündem