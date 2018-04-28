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28 Nisan 2018 16:14 | Son Güncelleme: 28 Nisan 2018 16:32

Trabzon'da flaş gözaltılar var! 1 zanlı firar etti

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Trabzon'da flaş gözaltılar var! 1 zanlı firar etti

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Gündem

Etiketler: trabzonfetö


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