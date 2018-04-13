Trabzon'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Devlet Sahil Yolu 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz duran bir kişinin bulunduğunu gören belediyeye bağlı temizlik çalışanları, durumu polisi ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Erhan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince araçta yapılan aramada bir tabanca bulundu.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.