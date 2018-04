Trabzon'a yeni spor salonu kazandırıldı

Trabzon'da 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF) için inşa edilen tenis kortu, şehir merkezinin spor salonu ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulanan proje sayesinde 3 bin 500 seyirci kapasiteli uluslararası müsabakaların yapılabileceği çok amaçlı salona dönüştürüldü.



Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki, Beşirli Tenis Kompleksi Merkez Kort binasının Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından EYOF müsabakaları için inşa edildiğini söyledi.



Şehir merkezindeki 19 Mayıs Spor Salonu'nun bulunduğu alanın TOKİ'ye devredildiğini anımsatan Öztürk, bu salon yıkılacağı için açık tenis kortu da bulunan kompleksin çok amaçlı spor salonuna dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti.



Öztürk, projesinin hazırlanması ve ihale sürecinin ardından yüklenici firmanın Ağustos 2016'da 10 bin 500 metrekare alanda salon inşaatına başladığını ifade etti.



Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nun inşasının tamamlandığını ve tesisi yaklaşık 15 gün içinde teslim alacaklarının altını çizen Öztürk, "Çok amaçlı salonumuz toplam 7 bin 760 metrekare kapalı alana sahip. 42x27 metre ölçülerindeki sahası her türlü uluslararası müsabakanın yapılmasına müsait. Burada hentbol, voleybol, tenis müsabakaları oynanabilecek. Üç katlı binanın zemin katında karate, judo, tekvando, boks ve güreş branşlarına uygun 300 metrekarelik antrenman salonları var. Ayrıca eskrim salonumuz da mevcut." diye konuştu.



Öztürk, bireysel spor branşlarının yapılabileceği tesisteki her antrenman salonunda soyunma odaları ve duşlar bulunduğunu aktardı.



Binanın özel bir çatı sistemi ile kapatıldığına işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:



"Böyle bir salon sıfırdan inşa edilmeye kalkışılsa maliyeti yaklaşık 40 milyon lirayı bulur. 35-40 milyon liraya inşa edilebilecek çok amaçlı spor salonunu, dönüşüm projesi sayesinde 11 milyon liraya şehrimize kazandırdık. Güzel bir yatırım oldu. Bu yatırımın şehrimize kazandırılması noktasında destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz Yücel Yavuz'a Trabzon kamuoyu adına teşekkür ediyorum. Gençlerin spor yapabileceği, ulusal veya uluslararası müsabakaların oynanabileceği çok güzel, 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu kazandık."







"SPOR SALONLARININ SEYİRCİ KAPASİTESİ 23 BİN 80'e ULAŞTI''







Öztürk, salonun etrafındaki yaklaşık bin 500 metrekare alanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanacağını anlatarak, asfalt ve peyzaj konusunda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.



Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nun bulunduğu bölgede açık ve kapalı tenis kortlarının mevcut olduğunu belirten Öztürk, "Salonumuz bir bakıma uluslararası tenis organizasyonunda final müsabakasının oynanabileceği şekilde dizayn edildi. Burası 'dönüştürüldü' diye tenis sporu adına hiçbir şey kaybedilmiş değil." şeklinde konuştu.



Birdal Öztürk, Trabzon'da spor tesisi yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Trabzon'da 76 tesisimiz bulunuyor ve bunlardan 20'si spor salonu. Kapalı spor salonlarının seyirci kapasitesi, yeni salonumuzla birlikte 23 bin 80'e ulaştı. Of'ta dolgu alanında ilçe stadımızın inşaatı yapılıyor. Yine aynı ilçemizde spor salonunun çatı tadilatı devam ediyor. Maçka ilçesinin Esiroğlu Mahallesi'nde 500 kişilik spor salonunun yapımı devam ediyor. Beşikdüzü ilçe stadının inşaatı bitti. Arsin ve Araklı ilçemizde de futbol sahalarımızın tribün tadilat işleri yapılacak. Sağolsun devletimiz, hükümetimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Trabzon spor yatırımı konusunda katkıyı her zaman alıyor."

