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22 Mart 2018 12:40 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 12:57

Trabzon Valisi, Şehit Yunus Çavdar'ın Babaevini Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, şehit Yunus Çavdar'ın babaevini ziyaret etti.

Trabzon Valisi, Şehit Yunus Çavdar'ın Babaevini Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz (solda), Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret ederek şehit babası İlyas Çavdar'a (sağda) başsağlığı diledi.
Yücel Yavuz (sol) ayrıca, Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru İzzet Kazaz'ı, tedavi gördüğü KTÜ Farabi Hastanesinde ziyaret etti.


Kaynak: AA

Etiketler: ŞehitYunusÇavdarİzzetKazaz


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